В Самаре в июне 2025 года откроется новая универсальная спортивная площадка

До конца текущего года в Самарской области появятся почти сто новых спортивных площадок. Уже скоро, в июне, откроется первая из них — возле школы № 146 поселка Прибрежный.
Это будет многофункциональная площадка размером 20×40 метров, предназначенная для игры в футбол, волейбол и баскетбол.
Раньше там располагалось обычное футбольное поле, которое давно пришло в негодность. Теперь же пространство преобразуют в современную зону для тренировок и соревнований учеников.
Работа началась ещё весной: специалисты успели подготовить основу, теперь предстоит установить освещение, оборудовать безопасным покрытием и поставить ограждения.
Вскоре сюда привезут спортивный инвентарь. Об этом сообщил портал SOVAINFO.RU.
Директор школы Валентина Новоселец подчеркнула важность нового объекта: школа работает больше полувека, обучение проходит примерно 600 ребят, среди которых много активных спортсменов.
Несмотря на развитые секции, раньше условия были ограниченными: игровая зона была примитивной, беговая дорожка износилась, баскетбольные щиты пришли в негодность. Новую площадку ученики ждали долго.
Учитель физкультуры Геннадий Романюк вспоминает, что сам учился в школе № 146 и спустя годы вернулся туда преподавателем.
По его мнению, обновленная инфраструктура существенно поднимет мотивацию детей: прошлогодняя победа команды школы в соревновании «Призывники России» подтверждает стремление ребят к успеху.
Министр спорта региона Лидия Рогожинская также подтвердила своевременность завершения проекта и подчеркнула качество оборудования.
Площадка создана с запасом прочности и надежностью, благодаря чему школьникам будет удобно и безопасно тренироваться.
Всего в рамках программы развития спортивной инфраструктуры планируется создать десятки аналогичных объектов по всей области, включая физкультурно-оздоровительные комплексы и современные цифровые центры здоровья.
Это позволит поддерживать высокий уровень физического воспитания населения и обеспечит комфортные условия для подрастающего поколения спортсменов.
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