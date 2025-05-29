Спасатели МЧС России восстанавливают порядок в освобожденных городах ДНР: видео

На освобожденных территориях продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий боевых действий. Многие жилые дома серьезно пострадали или превратились в руины, а местность остается опасной из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. Главная задача спасателей — максимально обезопасить территории для возвращения мирных жителей. Специалисты МЧС с помощью тяжелой техники расчищают завалы, разбирают разрушенные конструкции, убирают потенциально опасные объекты и восстанавливают дорожную инфраструктуру. Несмотря на огромный объем работ, каждый день приносит новые результаты, приближая момент, когда люди смогут вернуться к нормальной жизни.