В Челябинске за жару в салонах начали штрафовать перевозчиков

«Лично решил проверить перевозчика. По итогу выявлено много нарушений: неработающие кондиционеры, грязь на полу и потолке, сломанные поручни и плафоны освещения, нарушения по дизайн-коду экипировки и другие», — сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра транспорта области Александр Егоров.