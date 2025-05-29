В Челябинске за жару в салонах начали штрафовать перевозчиков

Неработающие кондиционеры обнаружили в автобусах № 22-А (ООО «Альфа»).
«Лично решил проверить перевозчика. По итогу выявлено много нарушений: неработающие кондиционеры, грязь на полу и потолке, сломанные поручни и плафоны освещения, нарушения по дизайн-коду экипировки и другие», — сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра транспорта области Александр Егоров.
По его словам, на проблемы с повышенной температурой в салонах автобусов обратили внимание жители.
Егоров отмечает, что проверки в общественном транспорте проходят постоянно, однако особо пассажиры отмечали выключенные кондиционеры именно на этом маршруте.
Выяснилось, что охлаждающие устройства оставляют неработающими для экономии топлива или времени на заправке либо по причине незнания, как пользоваться подобной техникой.
По всем нарушениям составили соответствующие акты, перевозчика оштрафуют. «Буду лично повторно проверять этот и другие маршруты», — добавил чиновник.