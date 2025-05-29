Названа дата открытия памятника публицисту Дарье Дугиной

Скульптор Дмитрий Александров рассказал о завершающей стадии изготовления памятника публицисту и политологу Дарье Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я слепил, все отформовали, теперь он в литейном комбинате. Остались технические моменты. Открытие планируется 20 августа, а установка раньше, где-то в середине июля», — пояснил скульптор.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года на Можайском шоссе. Ее автомобиль был взорван. По данным ФСБ России, за терактом стояли украинские спецслужбы. Исполнительницей была признана гражданка Незалежной Наталья Вовк.
Ранее «МК» писал, что Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, сообщил, что технологии искусственного интеллекта сыграли ключевую роль в раскрытии резонансных преступлений, включая убийства журналистки Дарьи Дугиной и блогера Владлена Татарского.