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У пермяка конфисковали дорогую машину за нетрезвую езду

Ленинский районный суд Перми вынес приговор жителю краевой столицы.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор жителю краевой столицы. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Суд установил, что в феврале фигурант, ранее привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, снова сел за руль AUDI Q7 в нетрезвом виде.

Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. AUDI Q7, ставшая средством совершения преступления, конфискована в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.