Город засыпает, просыпается вонь: почему ташкентцы задыхаются по ночам

Что это за вонь и откуда она берётся? Версий несколько. Некоторые подозревают промышленные предприятия, которые сбрасывают отходы или сжигают мусор ночью, когда вероятность проверки ниже. Другие — незаконные мини-заводы и свалки, где что-то тихо горит под покровом темноты. Также есть мнение, что это сжигание остатков на полях и стройплощадках. Но всё это только догадки. Никто не называет конкретных источников, официальны данных нет. Тишина.