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Город засыпает, просыпается вонь: почему ташкентцы задыхаются по ночам

Vaib.uz (Узбекистан. 29 мая). В соцсетях всё чаще появляются тревожные сообщения: жители разных районов Ташкента жалуются на жуткий запах, который окутывает город ночью.

Источник: Vaib.Uz

Больше всего жалоб поступает из Сергелийского, Янгихаётского и Чиланзарского районов, но и в других частях столицы — от Юнусабада до Учтепы — люди тоже просыпаются от удушливого смрада. Кто-то называет это «газовой камерой», кто-то — «невидимым ядом», но суть одна: горожане задыхаются, а власти, как будто, не слышат этих жалоб.

По ночам, когда жара спадает и, казалось бы, можно наконец открыть окна, чтобы дать квартире вздохнуть, в дом проникает не свежий воздух, а яд. Жители описывают этот запах как смесь сгоревшей резины, пластика и химикатов. Люди вынуждены закрывать окна и спать в духоте. Особенно тяжело приходится семьям с детьми и пожилыми.

Что это за вонь и откуда она берётся? Версий несколько. Некоторые подозревают промышленные предприятия, которые сбрасывают отходы или сжигают мусор ночью, когда вероятность проверки ниже. Другие — незаконные мини-заводы и свалки, где что-то тихо горит под покровом темноты. Также есть мнение, что это сжигание остатков на полях и стройплощадках. Но всё это только догадки. Никто не называет конкретных источников, официальны данных нет. Тишина.

Проблема ночных выбросов и неприятных запахов — не уникальна для Ташкента. Во многих странах мира она давно стоит на повестке дня, и к её решению подходят системно. В Пекине, например, для отслеживания выбросов загрязняющих веществ, в том числе происходящих в ночное время, используется спутниковая система мониторинга и дроны. Это позволяет оперативно фиксировать нарушения, а предприятия, уличённые в незаконных выбросах, рискуют получить крупные штрафы или даже быть закрытыми.

В Париже активно применяется цифровой подход: жители могут сообщать о неприятных запахах через специальную горячую линию или мобильное приложение. Информация автоматически направляется в экологические службы, которые обязаны оперативно реагировать и проверять источник проблемы.

В Алма-Аты после шквала жалоб на вонь власти организовали независимую экологическую экспертизу и потребовали от предприятий модернизировать систему очистки. Кроме того, был внедрён онлайн-контроль за качеством воздуха, что повысило прозрачность и контроль со стороны общества.

Берлин строит экологическую политику на базе строгого лимитирования выбросов. Все крупные промышленные объекты обязаны устанавливать фильтрационные системы и подключаться к государственной системе мониторинга, данные из которой находятся в открытом доступе.

Эти примеры показывают, что неприятные запахи и загрязнение воздуха — решаемая проблема, если подойти к ней с умом, используя современные технологии, прозрачность и ответственность.

Столичным властям пора понять, что запах, от которого невозможно спрятаться, — это уже не бытовая проблема. Это вопрос здоровья, безопасности и доверия к государству. Люди хотят дышать, а не задыхаться. Ташкентцы заслуживают знать: кто их травит? И когда это закончится?

Нужно перестать делать вид, что это «пройдет само». Не пройдет. Это уже не просто неудобство — это газовая камера на ночь глядя. Если чиновники думают, что смогут избежать этого — то нет. Мы все дышим этим. Каждый день. Каждую ночь.