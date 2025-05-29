Московский школьник под домашним арестом сдаст ЕГЭ в этом году

Московский школьник, находящийся под домашним арестом, сдаст Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году. Об этом в четверг, 29 мая, стало известно на заседании суда по делу.
Уточняется, что молодому человеку 18 лет. По версии следствия, он был курьером в организованной группе телефонных мошенников. Преступник два раза забирал и передавал полученные с помощью мошенничества деньги — 800 и 300 тысяч рублей.
Во время суда мать молодого человека сообщила о датах, во время которых школьник должен сдавать экзамены, из-за чего судья назначил заседание на более поздний срок. Однако пока неизвестно, будет ли ученик сдавать ЕГЭ в общем порядке или для него организуют проведение экзамена на дому, передает РИА Новости.
Конец мая и начало июня — время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Проверка работ проходит поэтапно, но результаты тестирования обычно становятся известны в течение одной или двух недель. Когда и как узнать результаты экзаменов — в материале «Вечерней Москвы».
Также стало известно, что школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на «круглый стол», за которым ученики сдавали экзамен. Проводится проверка, однако уточняется, что такой формат проведения экзамена не является нарушением регламента.