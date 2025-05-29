Московский школьник под домашним арестом сдаст ЕГЭ в этом году

Во время суда мать молодого человека сообщила о датах, во время которых школьник должен сдавать экзамены, из-за чего судья назначил заседание на более поздний срок. Однако пока неизвестно, будет ли ученик сдавать ЕГЭ в общем порядке или для него организуют проведение экзамена на дому, передает РИА Новости.