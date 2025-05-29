За проекты благоустройства проголосовали полмиллиона южноуральцев

Меньше двух недель остается до завершения всероссийского голосования за объекты будущего благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И если для муниципалитетов это повседневная работа по повышению качества городской среды, то для самих жителей — возможность повысить ее качество непосредственно возле своего дома, проголосовав за любимый сквер, улицу или двор.
Стоит ли удивляться, что к нацпроекту ежегодно присоединяется все больше людей? Если на старте в 2019 году за проекты благоустройства проголосовали 9,7 миллиона россиян, то в прошлом году — уже 17,2 миллиона. Причем, по данным Национального агентства финансовых исследований, 88 процентов жителей страны уже отметили, что вопросам городской среды уделяется намного больше внимания, чем раньше. 90 процентов выразили уверенность в том, что голосование — по-настоящему удобный и действенный инструмент, позволяющий менять ситуацию на местах. И 94 процента высказались за расширение программы. А это, в свою очередь, напрямую зависит от активности самого населения: финансирование территорий, показавших массовую заинтересованность в преобразованиях, осуществляется в приоритетном порядке.
За последние годы благодаря федеральным программам и инициированному президентом России нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы преобразили в регионе уже 1952 территории, в том числе 989 дворов, 963 общественных пространства — парки, скверы, набережные, площади и многое другое. И все это во многом благодаря вашему неравнодушию и активности. По сути, это уникальная возможность для каждого жителя воплотить в жизнь свою мечту.
По данным правительства области, в этом году на финансирование программы на Южном Урале потратят 2,4 миллиарда рублей. Новое наполнение получат 540 территорий в 43 муниципальных образованиях. 222 проекта направлены на благоустройство парков, скверов и набережных, 199 — на развитие социальной инфраструктуры, в том числе школ и дворцов культуры. 70 предполагают ремонт и реконструкцию муниципальных дорог, 27 — спортивной инфраструктуры, 22 — дворов и проездов, а также решение прочих насущных вопросов.
Например, в Сосновском районе уже в этом году преобразится Аллея Славы поселка Рощино, в Катав-Ивановске благоустроят парк культуры, в Снежинске — «Исторические барельефы» (часть мемориального комплекса в честь Победы в Великой Отечественной войне), а в Копейске — сквер имени М. И. Калинина. Работы уже ведутся на 195 площадках, а на 36 полностью завершены. Но темп важно сохранить и в будущем году, а это будет зависеть от результатов идущего голосования.
По итогам прошлого года во многом благодаря активной позиции жителей Челябинская область вошла в число лидеров федерального рейтинга качества городской среды.
Борьба за объекты 2026 года развернулась еще в апреле: каждый муниципалитет Южного Урала стремится привлечь как можно больше сторонников будущих перемен.
Так, глава Челябинска Алексей Лошкин напомнил горожанам, что благодаря нацпроекту в областном центре уже преобразили более 70 общественных пространств, а сегодня на карту поставлена судьба еще 21 территории. За них проголосовали без малого 100 тысяч челябинцев, но это еще не окончательная цифра. Причем жители цветущего центра пока проявляют невысокую активность по сравнению с соседями: в Тракторозаводском, Ленинском, Курчатовском и Металлургическом районах участие в голосовании приняло гораздо больше людей. И там уже наметились проекты-победители. Единодушие проявили, в частности, отдав свои голоса за организацию пешеходной зоны на проспекте Победы, спортивной зоны в парке «Плодушка», благоустройство дворов в переулке Мамина и территории, прилегающей к кинотеатру «Победа».
А в Коркинском муниципальном округе один из проектов будущего года одержал победу в первом национальном конкурсе молодых архитекторов России «Благоустрой». Будущий архитектор пятикурсник Валентин Силантьев сразил комиссию Минстроя РФ предложением переформатировать центральную площадь имени Ленина в зону активностей с фудкортом, выставочной аллеей, сквером и круглогодичной ярмаркой. Идея пришлась по душе и местным властям, но по результатам голосования она пока отстает от проекта реконструкции военного мемориала в поселке Первомайском.
Между тем, как сообщил глава муниципалитета Александр Орел, параллельно готовится заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С его помощью в Коркино надеются привлечь финансирование на благоустройство проспекта Горняков, который планируется превратить в необычный музей под открытым небом.
— Важно, чтобы все населенные пункты региона развивались, — подчеркивает Алексей Текслер. — Мы системно работаем над повышением качества жизни в каждом муниципалитете. Да, агломерации притягивают людей, этот тренд есть и будет нарастать. Но при таких пространствах, как в нашей стране, нужно обязательно развивать малые города. Молодежь должна оставаться в них, после обучения возвращаться на родину. Но для этого они должны преобразиться так, чтобы жить там было интересно.
Изменение ситуации в регионах ежегодно фиксируется в Индексе качества городской среды, который федеральный центр рассчитывает по 36 показателям, включающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, расширение зеленых и досуговых зон. По итогам прошлого года во многом благодаря активной позиции южноуральцев Челябинская область вошла в число лидеров федерального рейтинга, ощутимо улучшив свои позиции и набрав 230 баллов. Поясним: для получения статуса территории, благоприятной для проживания, необходим 181 балл, и доля таких городов в стране пока лишь 82 процента (920 из 1116). Как правило, медленнее других развиваются малые города и поселения.
На Южном Урале список развитых муниципалитетов по итогам 2024 года пополнили Копейск, Коркино, Бакал, Сим и Усть-Катав. Теперь практически все города региона считаются благополучными. Кроме того, по интенсивности преобразований Челябинскую область отметили наряду с Югрой, Якутией, Калининградской, Тульской и Рязанской областями, Северной Осетией, Чечней, Ставропольским краем, Татарстаном и Крымом.
— Мы видим активную работу регионов над улучшением жизни граждан. А наша задача — создать такие условия, чтобы жители принимали активное участие в ежегодном голосовании — в формировании нового облика своих городов, превратив их в еще более привлекательные и комфортные места для жизни, работы и отдыха, — напутствовал отличившихся министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.