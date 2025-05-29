За проекты благоустройства проголосовали полмиллиона южноуральцев

Стоит ли удивляться, что к нацпроекту ежегодно присоединяется все больше людей? Если на старте в 2019 году за проекты благоустройства проголосовали 9,7 миллиона россиян, то в прошлом году — уже 17,2 миллиона. Причем, по данным Национального агентства финансовых исследований, 88 процентов жителей страны уже отметили, что вопросам городской среды уделяется намного больше внимания, чем раньше. 90 процентов выразили уверенность в том, что голосование — по-настоящему удобный и действенный инструмент, позволяющий менять ситуацию на местах. И 94 процента высказались за расширение программы. А это, в свою очередь, напрямую зависит от активности самого населения: финансирование территорий, показавших массовую заинтересованность в преобразованиях, осуществляется в приоритетном порядке.