Травников: тысячи россиян приезжают лечиться в клиники Новосибирска

Новосибирская область становится все более популярным направлением для медицинского туризма. Ежегодно около 55 тысяч пациентов из других регионов и стран приезжают на лечение в местные клиники, сообщил губернатор Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск» 29 мая.
По словам главы региона, в области сформировалось сильное медицинское сообщество, включающее как государственные, так и частные клиники. Травников отметил, что при планировании новых медицинских проектов учитывается не только потребность местных жителей, но и пациентов из других регионов и стран.
Губернатор подчеркнул, что власти целенаправленно развивают это направление, в том числе привлекая частных инвесторов. В результате Новосибирская область предлагает разнообразные и качественные медицинские услуги, что делает ее привлекательной для медицинских туристов.