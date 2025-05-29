Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травников: тысячи россиян приезжают лечиться в клиники Новосибирска

По словам главы региона, в области сформировалось сильное медицинское сообщество, включающее как государственные, так и частные клиники.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская область становится все более популярным направлением для медицинского туризма. Ежегодно около 55 тысяч пациентов из других регионов и стран приезжают на лечение в местные клиники, сообщил губернатор Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск» 29 мая.

По словам главы региона, в области сформировалось сильное медицинское сообщество, включающее как государственные, так и частные клиники. Травников отметил, что при планировании новых медицинских проектов учитывается не только потребность местных жителей, но и пациентов из других регионов и стран.

Губернатор подчеркнул, что власти целенаправленно развивают это направление, в том числе привлекая частных инвесторов. В результате Новосибирская область предлагает разнообразные и качественные медицинские услуги, что делает ее привлекательной для медицинских туристов.