В Приморье завершили строительство дамбы в поселке Горные Ключи

В Приморье завершили строительство защитной дамбы в поселке Горные Ключи Кировского муниципального округа. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко, сооружение достигает в высоту от 6 до 12 метров, а его протяженность составила почти два километра. Дамба защитит от затопления населенный пункт на берегах реки Уссури.
В настоящее время агентство гидротехнических сооружений продолжает работать на паводкоопасных участках. На объекты заехала тяжелая техника. А недавно регион закупил две плавучие землеройные машины. Они приступят к работе уже этим летом.