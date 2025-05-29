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В Приморье завершили строительство дамбы в поселке Горные Ключи

Посёлок Горные Ключи в Приморье от вод Уссури защитит новая дамба.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье завершили строительство защитной дамбы в поселке Горные Ключи Кировского муниципального округа. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.

Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко, сооружение достигает в высоту от 6 до 12 метров, а его протяженность составила почти два километра. Дамба защитит от затопления населенный пункт на берегах реки Уссури.

В настоящее время агентство гидротехнических сооружений продолжает работать на паводкоопасных участках. На объекты заехала тяжелая техника. А недавно регион закупил две плавучие землеройные машины. Они приступят к работе уже этим летом.