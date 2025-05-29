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Лже-водоканальщица обманула таганрогских пенсионеров на 3 миллиона

Мошенническая схема: как женщина лишила пенсионеров миллионов в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге раскрыта серия мошенничеств против пожилых людей, в результате которых семеро пенсионеров лишились более трех миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, преступления совершались с июля 2024 года.

54-летняя жительница Днепропетровской области, ранее судимая за аналогичные преступления, действовала по отработанной схеме. Она представлялась сотрудником водоканала, приходила к пенсионерам 82−90 лет под предлогом проверки счетчиков. Затем аферистка сообщала о якобы проводимой денежной реформе и необходимости обмена старых купюр на новые.

Вместо денег мошенница подсовывала пенсионерам конверты с нарезанной бумагой. Таким образом ей удалось похитить свыше 3 миллионов рублей.

Личность подозреваемой установили по фотороботу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступлений. По завершении проверки будет принято процессуальное решение. Ведомство напоминает пожилым гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими финансовые операции.

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