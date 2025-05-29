В Омске в пищевых продуктах нашли листерию, сальмонеллу и ветпрепараты

В 17 пробах мяса обнаружили незадекларированные компоненты, речь идет о курятине, свинине и сое. Этот продукт оказался также зараженным опасными бактериями — листерией и сальмонеллой. Среди нарушителей — местные предприниматели, так и поставщики из разных регионов России и Казахстана.