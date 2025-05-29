В Омске в пищевых продуктах нашли листерию, сальмонеллу и ветпрепараты

С начала 2025 года специалисты омского управления Россельхознадзора проверили 349 образцов пищевой продукции и кормов. Нарушения обнаружили в 50 случаях. Чаще всего нормативам не соответствовали мясо и молочка.
В 17 пробах мяса обнаружили незадекларированные компоненты, речь идет о курятине, свинине и сое. Этот продукт оказался также зараженным опасными бактериями — листерией и сальмонеллой. Среди нарушителей — местные предприниматели, так и поставщики из разных регионов России и Казахстана.
Молочка в 27 случаях не соответствовала требованиям по жирно-кислотному составу и микробиологическим показателям. В части образцов выявили фальсификацию — наличие растительных стеринов, сухого молока и остатков препаратов ветеринарного назначения.
В яйцах нашли следы антибиотиков, а в рыбе — кишечную палочку и краситель, запрещенный в использованию.
Проверка показала, что в поставках для соцучреждений региона из 41 пробы нормативам не соответствовали семь.
По результатам проведенных тестов предприятиям направили 27 предостережений. 29 деклараций соответствия на продукцию аннулировали.