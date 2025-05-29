Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме

МОСКВА, 29 мая — РИА новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки «Центр», рассказал, что пошёл на воевать, потому что его «опустили» на зоне и ему не нравилось быть «мальчиком на побегушках».
«Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля — чистый человек. И попал в 72-ю бригаду», — сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики, и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз.
«Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал. Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь», — признался Беляков.
Тем не менее, именно наколка позволила ему влиться в коллектив 72-й бригады, где, как только увидели её, сразу начали «поддерживать, подбадривать» новоиспечённого военнослужащего.
Говоря о своём командовании, Беляков отметил майора Андрея Касовского, который «набухивается постоянно» и начинает будить личный состав по ночам, чтобы заставить пойти на пробежку. Кроме того, Касовский, по словам пленного, играет в некие игры и злость за свои неудачи срывает на своих подчинённых, физически наказывая их.
«Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3−5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается», — также рассказал Беляков.
По словам пленного, коллектив преимущественно состоял из уголовников, наркоманов и алкоголиков, которых командование посылает в один конец, так как уверено, что им на смену пришлют ещё.