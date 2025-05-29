Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме

«Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3−5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается», — также рассказал Беляков.