Водителей в России хотят обязать перестраиваться для пропуска спецтранспорта

В России водителей могут обязать менять полосу движения при приближении автомобилей с включенными спецсигналами. Об этом говорится в проекте изменений в правилах дорожного движения, подготовленном Министерством транспорта.
Ранее в правилах не указывались конкретные действия, которые должны были предпринимать водители в таких ситуациях. Если законопроект будет принят, водители обязаны будут перестраиваться в соседний ряд при приближении машин скорой помощи, пожарной службы, полиции и специальных автомобилей с высокопоставленными лицами.
Также планируется ввести запрет на движение в непосредственной близости к таким транспортным средствам, их опережение и создание препятствий для их движения.
Как пояснили в Минтрансе, эти изменения необходимы для повышения безопасности объектов государственной охраны в условиях проведения специальной военной операции и увеличения террористических угроз, передает «Коммерсантъ».
Кроме того, в России хотят запретить курить в салоне автомобиля. С такой инициативой выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети. Он назвал курящих водителей безответственными. Кроме того, табачный дым не выветривается, въедается в обивку авто и одежду.