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В красноярских магазинах обнаружили некачественное мясо и рыбу

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в двух магазинах сети «Маяк» в Красноярске.

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в двух магазинах сети «Маяк» в Красноярске.

В ходе инспекции была выявлена некачественная мясная продукция, включая фарш, мясо, рыбу и печень. В результате изъято 40 килограммов небезопасной продукции, которая была направлена на утилизацию.

Юридическое лицо магазина привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и оштрафовано на сумму 300 тысяч рублей.

Кроме того, проверка коснулась продукции местных производителей, реализуемой в магазине. В настоящее время проверки продолжаются в шести других магазинах сети.

Ранее рассказывали, что полный отказ от «вредных» продуктов может привести к срывам.