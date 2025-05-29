В красноярских магазинах обнаружили некачественное мясо и рыбу

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в двух магазинах сети «Маяк» в Красноярске.
В ходе инспекции была выявлена некачественная мясная продукция, включая фарш, мясо, рыбу и печень. В результате изъято 40 килограммов небезопасной продукции, которая была направлена на утилизацию.
Юридическое лицо магазина привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и оштрафовано на сумму 300 тысяч рублей.
Кроме того, проверка коснулась продукции местных производителей, реализуемой в магазине. В настоящее время проверки продолжаются в шести других магазинах сети.
Ранее рассказывали, что полный отказ от «вредных» продуктов может привести к срывам.