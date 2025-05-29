Ноги вас выдали: 4 формы стопы, которые на 100% рассказывают правду про характер человека

Если первые три пальца одинаковые, а два последних сильно короче, это римская стопа. Граждане Рима, есть хорошие новости: такая форма зачастую говорит о том, что у вас с рождения есть лидерский талант. А ещё вы очень уверены в себе, можете вдохновлять других, претерпевать мучения, как Муций Сцевола, а с общением и коммуникациями проблем нет вообще. Вам легко найти общий язык даже с самым толстолобым варваром, а креативная жилка помогает вам выпутываться из сложных ситуаций. А если прислушаетесь к чужому мнению, вас нельзя будет остановить.