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Ноги вас выдали: 4 формы стопы, которые на 100% рассказывают правду про характер человека

Не только год и месяц рождения могут предсказать ваш характер. Можно обратить внимание также на тело: родинки, форма ладони, большой палец — всё это может поведать о вашем нраве больше, чем хотелось бы. Life.ru рассказывает, как определить характер по форме стопы.

Мы уже рассказывали, что формы человеческих ладоней делятся на четыре типа. Каждый из этих типов свидетельствует об определённых чертах характера и даже соотносится с вашим знаком зодиака, причём довольно часто. Теперь пришло время обратить внимание на нижние конечности. Почти те же правила касаются и ваших стоп. Они делятся на четыре типа и определяют характер. В это верили ещё в Древней Греции. Сейчас расскажем, что это за система.

Римская стопа.

Если первые три пальца одинаковые, а два последних сильно короче, это римская стопа. Граждане Рима, есть хорошие новости: такая форма зачастую говорит о том, что у вас с рождения есть лидерский талант. А ещё вы очень уверены в себе, можете вдохновлять других, претерпевать мучения, как Муций Сцевола, а с общением и коммуникациями проблем нет вообще. Вам легко найти общий язык даже с самым толстолобым варваром, а креативная жилка помогает вам выпутываться из сложных ситуаций. А если прислушаетесь к чужому мнению, вас нельзя будет остановить.

Квадратная стопа.

Её ещё называют «крестьянской». Все пальцы должны быть одной длины. Это свидетельствует о вашей надёжности, а также практичности. Вы будете одинаково хорошо себя чувствовать на огороде, на корабле, в армии, на рабочем месте — там, где такие качества ценятся. Кроме того, вы — честный и ответственный человек. Способны решать проблемы в кратчайшие сроки. Для вас главное — позволить себе отдыхать.

Греческая стопа.

Её также называют «огненной». Если второй палец намного длиннее большого, то вы — эллин. Как и любой гражданин Эллады, в особенности Афин, вы любите креатив и процветаете там, где надо принимать нестандартные решения. Ваш мозг просто фонтанирует новыми идеями, — были бы силы претворять замыслы в жизнь! А ещё, как настоящий сын Эллады, вы цените свободу и независимость. Любой, кто попробует отобрать у вас эти два сокровища, будет наказан. Это вдохновляет людей. Только помните: те, кто лишает свободы других, не заслуживает её сам.

Египетская стопа.

От большого к мизинцу — если пальцы плавно уменьшаются в этой последовательности, то это египетская стопа. Она показывает, что у человека много волевых качеств, а также ему присуща решительность. Богатая фантазия — тоже свойство «египтян». Любите стабильность, а для того, чтобы заслужить ваше доверие, нужно прожить бок о бок с вами не один год. Впрочем, вам точно стоит продемонстрировать окружающим больше активности, — это поможет в достижении ваших целей.

Теперь вы знаете, как определить свой характер по форме стопы. А можете вообще устроить небольшую игру с определением формы стопы по характеру. А ещё — люди с высоким сводом стопы часто вдумчивы и креативны, а люди низкого свода стопы отличаются коммуникабельностью и практичностью. Life.ru поздравляет всех причастных с Днём брюнеток!

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