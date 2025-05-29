Берёза — главный враг: Врач назвал Life.ru 6 правил для аллергиков, чтобы выжить в сезон цветения

Врач также развенчал популярный миф об укреплении иммунитета как способе борьбы с аллергией. Он подчеркнул, что выработать иммунитет к аллергенам невозможно, поскольку это неправильная работа иммунной системы. А самолечение, в том числе приём иммуномодуляторов, может только усугубить ситуацию. Что касается облегчения симптомов, то антигистаминные препараты лучше сочетать с антилейкотриеновыми средствами и местными спреями, но только после консультации с врачом.