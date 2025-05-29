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Новая награда появится в Красноярском крае

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении законопроект об учреждении нового почетного звания.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае учредили новую награду. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.

В первом чтении депутаты краевого ЗС приняли законопроект, в котором учреждается новая награда — почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Красноярского края».

«Почетное звание может быть присвоено членам Крайизбиркома, территориальных и участковых комиссий. Награда может быть присвоена также за обеспечение и защиту избирательных прав, за развитие избирательной системы», — отметили парламентарии.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил награды отличившимся жителям региона.