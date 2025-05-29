Новая награда появится в Красноярском крае

В Красноярском крае учредили новую награду. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.
В первом чтении депутаты краевого ЗС приняли законопроект, в котором учреждается новая награда — почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Красноярского края».
«Почетное звание может быть присвоено членам Крайизбиркома, территориальных и участковых комиссий. Награда может быть присвоена также за обеспечение и защиту избирательных прав, за развитие избирательной системы», — отметили парламентарии.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил награды отличившимся жителям региона.