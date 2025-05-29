Москвичам рассказали о погоде в четверг

«Столичный регион остается под влиянием западной периферии обширного и сухого антициклона. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. В центральной части города температура воздуха до плюс 27 — плюс 29 градусов, по области до плюс 25 — плюс 30. С такими температурными показателями четверг может стать самым теплым днем с начала года, весны и на этой неделе», — рассказал Леус.