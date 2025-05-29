Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Порывистый ветер, переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, этот день может стать самым теплым с начала года в столичном регионе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Столичный регион остается под влиянием западной периферии обширного и сухого антициклона. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. В центральной части города температура воздуха до плюс 27 — плюс 29 градусов, по области до плюс 25 — плюс 30. С такими температурными показателями четверг может стать самым теплым днем с начала года, весны и на этой неделе», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 метров в секунду, в середине дня с порывами до 15 метров в секунду.
«Атмосферное давление слабо падает, но пока остается в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба», — добавил Леус.