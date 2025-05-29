Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей является нашим приоритетом. Для решения задач в области поддержки участников специальной военной операции и их семей в мае были приняты два закона, которые уже вступили в силу. В частности, речь идет о льготах при поступлении в вузы детей участников боевых действий. Кроме того, участники СВО смогут воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке, если размер долга не превышает миллион рублей, отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и есть исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве, который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично. С 2022 года было принято 130 законов, направленных на помощь участникам СВО и их близким.