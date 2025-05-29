Мошенники массово обманывают школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ

Доверчивые выпускники отдают свои сэкономленные на обедах деньги, а в ответ у них крадут данные — Роскачество фиксирует всплеск мошеннической активности, связанной с угоном аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом отправки ответов ЕГЭ. Активизируются мошенники, как правило, прямо перед экзаменом, когда нервы выпускников на пределе. Сейчас, например, активно продают ответы на экзамен по русскому языку, который пройдёт 30 мая.