Роскачество начало проверку популярных игрушек «Лабубу» на безопасность

Специалисты Роскачества уже приступили к закупке образцов «Лабубу» в розничных магазинах и на маркетплейсах для комплексной экспертизы. В рамках проверки будет изучена сопроводительная документация, проведены лабораторные тесты на токсичность материалов, а также оценена надёжность конструктивных элементов — шарниров и креплений. Особое внимание уделят психологическому воздействию игрушки на детей, поскольку образ «острозубого монстра» может вызывать эмоциональные травмы.
Ранее стало известно, что невесты по всему миру всё чаще заменяют привычные букеты на забавные игрушечных монстров «Лабубу», которые они бросают своим гостям. Этот новый тренд стремительно завоёвывает популярность, и девушки активно делятся яркими моментами с торжеств в TikTok.