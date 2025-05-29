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Сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле рано утром 29 мая

Вероятность магнитных бурь 29 мая составляла лишь 51%

Источник: Комсомольская правда

Вызванная воздействием солнечного ветра сильная магнитная буря класса G3 началась на Земле рано утром в четверг, 29 мая. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В околоземном космическом пространстве произошел резкий всплеск скорости солнечного ветра, выше 650 км/с, и его температуры — она временами превышала 1 миллион градусов. На это отреагировало геомагнитное поле нашей планеты», — написал он Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание, что мировые прогностические центры ожидали только слабые возмущения геомагнитного поля, а сама вероятность магнитных бурь в четверг, 29 мая, составляла лишь 51%.

По его словам, начавшаяся в 5:16 по мск магнитная буря, скорее всего, будет непродолжительной. Тем не менее возмущения геомагнитного поля сохранятся до вечера пятницы, 30 мая.

«Однако возмущения геомагнитного поля, не достигающие уровня магнитных бурь, сохранятся и до окончания сегодняшнего дня, а также в пятницу», — уточнил специалист.

Напомним, на воскресенье, 1 июня, также прогнозируют геомагнитный шторм. Как ожидается мощность этой магнитной бури будет равна G1.