Роскачество назвало марку опасного стирального порошка

Исследование показало, что стиральные порошки не способствуют посерению ткани. Однако некоторые средства могут вызывать пожелтение или подсинивание. При этом ни один из порошков не повлиял на яркость и стойкость цвета тканей после 15 стирок при 40 . Высокое пенообразование может привести к поломке стиральной машины. Наибольшую пену образовывали Tide (Китай), Peros, Bimax, «Миф» и «Лоск» — эти марки не соответствовали опережающему стандарту Роскачества по этому параметру. Кроме того, у ряда порошков («АВС», «Мара», Sorti, «Биолан», «Самокат», «Каждый день» и китайский Tide) выявлено повышенное отложение солей жесткости на нагревательных элементах, что может ускорить износ техники.