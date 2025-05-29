Экс-сотрудник ФСИН назвал школьников-отличников идеальными заключенными

Играл в школьном театре, побеждал в олимпиадах, но оказался за решеткой по обвинению в терроризме. 14-летнего школьника из Москвы убедили «спасти Родину» — совершить поджог с помощью «коктейля Молотова». Теперь ему грозит минимум шесть лет лишения свободы. Почему несовершеннолетних «террористов» будет все больше — выясняла «Газета.Ru».
Родина в опасности.
Двое сотрудников конвоя выводят из автомобиля невысокого худого мальчика в наручниках. Несколько месяцев назад ему исполнилось 14 лет. По версии следствия, этот школьник — террорист.
Новость стала шокирующей не только для семьи мальчика, но и для школы, где он учился. Там ~Даниила знают как примерного ученика, отличника, участника олимпиад и патриотических конкурсов. ~
В январе 2025-го, пока мать была в командировке, ему позвонили на мобильный и сказали, что приглашают поучаствовать в очередной олимпиаде. Чтобы зарегистрироваться, нужно назвать пароль, который ему пришлют на телефон.
Естественно, как только мальчик назвал цифры — его личные данные попали к мошенникам. Почти сразу Даниилу позвонили «из ФСБ». На видео был мужчина в погонах, за спиной которого красовался российский флаг и портрет Владимира Путина.
Мужчина в погонах сообщил, что аккаунт школьника взломан украинскими злоумышленниками, и его родители в опасности. Нужно помочь и им, и Родине. ~В первую очередь Даниилу велели «задекларировать доходы».~ Для этого все деньги, которые он найдет дома, нужно передать курьеру.
Говорить что-либо старшим — нельзя, об этом сразу узнают преступники. ~Как только подросток выполнил первое требование, собеседник обрисовал ему главное задание. ~Теперь он должен был помочь правоохранителям задержать мошенников.
Ему объяснили, что их кол-центр находится в одном из зданий города, а полиции нужен формальный повод, чтобы накрыть всю сеть. Для этого ~школьнику нужно бросить в дом бутылку с зажигательной смесью.~
Таким же образом требовалось уничтожить сервера злоумышленников, которые на деле оказались релейным шкафом. На вопрос Даниила, почему на эту роль выбрали его, мошенник заверил: «Ты ответственный, хорошо учишься, на тебя меньше всего обратят внимания».
На протяжении всего пути ~ «кураторы» звонили мальчику по видео, направляли и требовали показывать результаты работы.~ Зачем они все документировали, стало ясно уже через несколько часов.
«Доберемся и до других».
В шесть утра Марине позвонили с неизвестного номера.
— Где ваш сын?
Уверенная, что Даня спит, она пошла в комнату, но кровать оказалась пуста. Довольный паникой женщины, собеседник показал ей фото школьника, который ночью идет по улице, и предупредил: ребенку грозит тюрьма, никто ему не поможет.
— Видео, как поджигает, есть, все сделано красиво — не первый день работаем. Смотри, варика два: или сын сядет, или я скажу, как сделать, чтобы он не сел, но это будет стоить денег. Сколько у тебя на счетах?
Этот разговор услышала старшая дочь Марины. Она быстро совладала с эмоциями и позвонила в полицию. Когда группа приехала, злоумышленники все еще были на связи и угрожали женщине, что больше сына она не увидит.
На этом разговор оборвался — полицейские велели положить трубку. Почти всю беседу родители Даниила успели записать на второй телефон (копия есть в распоряжении редакции).
Вскоре мальчика нашли по геолокации. Правда, вместо того, чтобы вернуться домой, он попал в камеру изолятора. ~В отношении 14-летнего школьника возбудили дело сразу по двум статьям ~— теракт и умышленное уничтожение чужого имущества. Только по одной из этих статей ему грозит до шести лет.
После задержания мошенники еще не раз звонили и писали матери школьника. Спрашивали, как у него дела.
«Они сказали: “Ваше государство вас не спасет, вашего сына посадят. А потом мы доберемся и до других детей”, — вспоминает в разговоре с “Газетой.Ru” мать подростка.
«Вы выполнили долг, вы помогли России».
«В обвинении следователи ссылаются на то, что 14-летний мальчик знал о многочисленных указах президента, принятых на фоне СВО, и специально совершил эти действия, хотя очевидно, что он ребенок, которого ввели в заблуждение, на которого оказывали колоссальное давление, и, конечно, специальной цели он не имел», — рассказывает’Газете.Ru" адвокат Александр Аронов.
Материалов, подтверждающих неблагонадежность школьника, в деле нет — Даниил не состоял в деструктивных группах или на профилактическом учете.
В характеристике, которую на ученика подготовила школа, его называют способным, общительным и исполнительным. Выступал на линейках, играл в школьном театре, ходил на всевозможные кружки — от шахмат до волейбола.
Зато в деле записаны другие удивительные факты — так, у школьника якобы нашли балаклаву, хотя как вещественное доказательство ее не предоставили.
«У него никогда не было никакой балаклавы, даже по камерам видно, что ребенок идет с открытым лицом, — вспоминает мать задержанного Марина. — Когда я спросила следователя, откуда она взялась в обвинении, мне сказали: “Это стандартно, так всем пишут”. Там же написали, что преступление он совершал с целью обогащения, но какое обогащение, если он из дома деньги вынес, когда ему велели “задекларировать доходы”? У нас даже осталась переписка, где ему говорят: “Не бойтесь, вы выполнили долг, вы помогли России”.
Не провели школьнику и психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна показать, осознавал ли он, что делает, и соответствует ли своему возрасту. Дату исследования назначали, но в тот же день уволился очередной следователь по его делу, и процедуру перенесли на неопределенный срок.
«Дежурное обвинение, которое ему сейчас предъявлено, содержит в себе все необходимые элементы, чтобы он был осужден и не получил никакого снисхождения. Единственное, все эти элементы — шаблонные и никакого отношения к нему лично не имеют», — объясняет Аронов.
«Лучше таких детей для ФСИНа нет».
В изоляторе школьник провел уже четыре месяца и останется там до 24 июня. ~Отпускать «террористов» под домашний арест у судов не принято, а заменять ему статью следствие отказывается. ~
«Когда я спрашивала, почему, вы же видите, что происходит, мне говорили: “Вижу, но ~у вас страшная статья, по ней изменения не принимают”. ~Мы написали уже не одно письмо главе СКР Александру Бастрыкину, но все застревает на заместителях — они тоже видят 205 статью и, не читая дело, тут же заворачивают письмо», — говорит Марина.
Мать школьника не раз участвовала в круглых столах в Госдуме и теперь планирует поднять там тему привлечения подростков по тяжким статьям.
«Сейчас все говорят, что дети — наше будущее, но на деле выходит наоборот. Это уже не первый случай, когда подростков обвиняют в терроризме из-за мошенников, хотя у них еще совершенно неокрепшая психика. В эту ситуацию может попасть любой — у аферистов изощрения хватает даже на взрослых, а что уж говорить про детей. Это катастрофа нашего времени — идет специальная военная операция против детей, но этого никто не видит», — рассуждает Марина.
Как объясняет в беседе с «Газетой.Ru» бывший сотрудник ФСИН, пожелавший остаться анонимным, «молодых террористов» действительно становится больше. Если в регионах подростки попадают в их ряды в поисках заработка, то в столице обычно — клюнув на обман мошенников.
«Конечно, всем сразу вменяют статью о теракте, по которой грозят огромные сроки. ~Уничтожение имущества — это же не рейтинговая статья для следователя.~ Вот 205-я — да, это вы сразу молодцы, накрыли террориста. Наверху всегда хотят результат, причем еще вчера, поэтому следствию плевать на жизнь человека, на то, что его ввели в заблуждение. Им не важно, что они парня умного кончили, хотя он мог что-то полезное для страны сделать. Важно одно — показать свою работу», — уверен собеседник издания.
Такая ситуация, по его словам, устраивает всю систему. Для сотрудников исправительных учреждений такие террористы тоже настоящий подарок.
Уголовные дела по этой статье возбуждены уже в ряде регионов России. В декабре 2024-го в Сестрорецке задержали подростка, который бросил «коктейли Молотова» в здание почты, в ноябре двух подростков поймали в Пензе за поджог сотовых вышек, в мае 2025-го — молодого человека из Вязьмы задержали за попытку поджога патриотического центра.
За это несовершеннолетним может грозить до 10 лет колонии. И чаще всего — без возможности освободиться досрочно.