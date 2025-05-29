Экс-сотрудник ФСИН назвал школьников-отличников идеальными заключенными

«У него никогда не было никакой балаклавы, даже по камерам видно, что ребенок идет с открытым лицом, — вспоминает мать задержанного Марина. — Когда я спросила следователя, откуда она взялась в обвинении, мне сказали: “Это стандартно, так всем пишут”. Там же написали, что преступление он совершал с целью обогащения, но какое обогащение, если он из дома деньги вынес, когда ему велели “задекларировать доходы”? У нас даже осталась переписка, где ему говорят: “Не бойтесь, вы выполнили долг, вы помогли России”.