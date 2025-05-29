Самолет потерпел крушение в городе Пхохан в Южной Корее. Об этом в четверг, 29 мая, сообщает Рёнхап со ссылкой на пожарных.
Уточняется, что на борту находились четыре человека. По предварительной информации, воздушной судно могло врезаться в скалу.
— Крушение произошло в 13:52 (по местному времени — прим. «ВМ»), и свидетели сообщили о дыме, поднимающемся с горы, — говорится в материале агентства.
22 мая несколько человек погибли в результате крушения самолета Cessna в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Одного из тех, кто в момент случившегося был на земле, экстренно доставили в больницу, еще двум людям оказали медицинскую помощь на месте.
18 мая два вертолета столкнулись и разбились в Финляндии — в результате трагедии погибли пять человек. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэродрома Эура. Оба вертолета вылетели из Таллина и следовали рядом до момента столкновения, которое произошло на высоте примерно 300 метров. В результате погибли пять человек.