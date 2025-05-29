Памятник Дарье Дугиной установят в июле недалеко от места ее гибели

Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируется установить в середине июля, рассказал работающий над созданием памятника скульптор Дмитрий Александров.
По его словам, памятник почти готов. «Я слепил, все отформовали, теперь он в литейном комбинате… Остались технические моменты», — сказал Александров.
Скульптор добавил, что открытие памятника запланировано на 20 августа, а установка пройдет раньше, примерно в середине июля, передает РИА Новости.
Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. По данным ФСБ, ответственность за убийство несут украинские спецслужбы, а исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк.
Сообщалось, что поддельные документы, использованные для убийства Дугиной, были созданы с помощью программы Photoshop.
Глава СКР Александр Бастрыкин рассказывал о роли ИИ в раскрытии преступления.
Отец погибшей Александр Дугин ранее сообщал, что памятник Дарье Дугиной будет установлен неподалеку от места ее гибели в Одинцовском районе Московской области.