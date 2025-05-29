В Самаре жители просят восстановить на территории СГЭУ озеро Чайское

Самарцы обратились к губернатору через соцсети с просьбой вернуть жизнь озеру Чайскому, расположенному на территории Самарского госэкономуниверситета.
Жители жалуются, что водоем сильно обмелел, вода загрязнена настолько, что даже рыбы нет, кроме того, неподалеку стихийно возникла мусорная свалка. Об этом сообщает «СитиТраффик».
По данным министерства образования и науки Самарской области от 28 мая 2025 года, руководство вуза готово привлечь экологов для консультации по восстановлению экосистемы озера с наименьшими финансовыми вложениями.
Кроме того, власти города рассматривают варианты регулярных субботников совместно с волонтерами, направленных на поддержание чистоты акватории и прилегающих территорий.
Для предотвращения повторного замусоривания рассматривается установка специальных контейнеров для сбора отходов вблизи проблемного участка.
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