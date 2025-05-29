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Около шести десятков улиц Краснодара останутся без электричества 29 мая

Краснодарцев вновь ждут массовые отключения электроэнергии. Около 60 улиц останутся сегодня без света.

Источник: Новая Кубань

С 9:00 до 13:00 ограничат подачу электричества по адресам: ул. Калинина, 450, 456/1, 456, 390, 289, 291; ул. Фрунзе, 172, 141; ул. Калининградская, 4; ул. Головатого, 242; ул. Буденного, 89; ул. Чкалова, 139; ул. Чекистов пр., 9/1, 9.

А в период с 13:00 до 17:00 свет отключат на улицах: ул. Кожевенная, 10, 18, 6, 37, 17; ул. Каляева, 20, 2, 2/1; ул. Полесская, 11; ул. Яхонтовая, 1/1, 54; ул. Бирюзовая, 18, 3, 1; ул. Лучистый 2 пр., 3, 2, 10; ул. Дзержинского, 116/2, 116, 112, 114, 110/1, 122, 118, 116/7, 239; ул. Пригородный 1 пр., 56; ул. Пригородный 2 пр., 30/1; ул. Раздельная, 1, 27, 37/1; ул. Раздельный 2 пр., 15, 13; ул. Раздельная, 37; ул. Соколова, 86/1, 19; ул. Молодежная, 2/а, 30; ул. Лучистый 1 пр., 7; ул. 1 Гвардейская, 11; ул. Зоотехническая, 1/1; ул. Жемчужная, 1, ½; ул. Скобелева, 6, 31; ул. Пригородная, 70; ул. Гоголя, 75, 73, 77/8, 80; ул. Коммунаров, 90, 82, 88, 57, 59, 86, 57; ул. Гимназическая, 38, 36/2; ул. Красноармейская, 52; ул. Декоративная, 8/1, ⅓, 1/а; ул. 2 Целиноградская, 38, ½; ул. 1 Гвардейская, 7/37.

Также 09:00 до 17:00 отключениям подвергнутся следующие улицы: ул. Бородинская, 160/5, 160/4, 174, 172/1, 172, 160/2, 170, 168; ул. 2 Пятилетка, 14; ул. Горячеключевская, 2/2; ул. Ессентукская, 8; ул. Путейская, 2, 4; ул. Стадионная, 29/1, 51, 28; ул. Неустроева, 27; ул. Спасская, 22, 31; ул. Бирюзовая, 3, ¾; ул. Титова, 43; ул. Пограничная, 11; ул. Ушакова, 15; ул. Красных партизан, 427, 1/а; ул. Воровского, 152, 177; ул. Гагарина, 212; ул. 5 линия прк, 6; ул. Фурманова, 1; ул. Янковского, 15; ул. Леваневского, 15; ул. Янковского, 30; ул. Гимназическая, 97; ул. Адыгейская Набережная, 81; ул. Мира, 51, 54; ул. Седина, 29, 31; ул. Коммунаров, 46, 57; ул. Костылева, 194; ул. Красноармейская, 48.