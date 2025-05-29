Эдуарда Шарлота поместили в колонию-поселение в Тольятти

«Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении № 1. Его привезли туда после майских праздников, пока привыкает», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Эдуард сейчас занимается восстановлением паспорта, который ранее сжег. У осужденного есть возможность телефонной связи и свиданий с родственниками. Валерий Шарлот также сообщил о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора своему сыну.
Напомним, уроженец Новокуйбышевска являлся фигурантом пяти уголовных дел. В итоге суд признал Шарлота виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.