Эдуарда Шарлота поместили в колонию-поселение в Тольятти

По его словам, Эдуард сейчас занимается восстановлением паспорта, который ранее сжег. У осужденного есть возможность телефонной связи и свиданий с родственниками. Валерий Шарлот также сообщил о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора своему сыну.