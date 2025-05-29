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Двухлетний британский вундеркинд признан самым умным ребёнком в мире

Двухлетний британский вундеркинд Джозеф Харрис-Бертилл вошёл в историю как самый юный член элитного общества Mensa, объединяющего людей с высоким уровнем IQ. Его результат в 98 баллов впечатлил экспертов организации, которая принимает только тех, кто входит в топ-2 процента по интеллектуальным способностям.

Источник: Life.ru

Родители мальчика, учёные Роуз и Дэвид, рассказали, что необычные способности сына проявились уже в первые месяцы жизни — он начал переворачиваться в пять недель, произнёс первые слова в семь месяцев, а к полутора годам уже читал книги вслух от начала до конца. К своему двухлетию Джозеф читает по 10 минут подряд, считает до 100, знает счёт на пяти языках и проявляет интерес к сложным темам, включая азбуку Морзе, греческий алфавит и таблицу Менделеева.

Детский психолог Татьяна Васильева в беседе с Kp.ru отметила важность баланса между интеллектуальным и эмоциональным развитием. Она поясняет, что у вундеркиндов часто наблюдается опережающее развитие когнитивных способностей при отставании в социально-эмоциональной сфере, что может привести к трудностям в общении со сверстниками.

Специалист подчёркивает необходимость компенсировать интенсивное обучение ребёнка такими простыми, но важными вещами, как прогулки, игры с другими детьми и беззаботное времяпрепровождение.

«Родитель должен расширять горизонты ребёнка, всё время делая акцент на том, что чувствуют другие люди. Это очень важно», — поясняет специалист.

А ранее в Британии школьница набрала в IQ-тесте рекордные 162 балла. Юная София Кот Аркури после блистательной сдачи теста также получила приглашение в Mensa.