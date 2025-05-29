Двухлетний британский вундеркинд признан самым умным ребёнком в мире

Родители мальчика, учёные Роуз и Дэвид, рассказали, что необычные способности сына проявились уже в первые месяцы жизни — он начал переворачиваться в пять недель, произнёс первые слова в семь месяцев, а к полутора годам уже читал книги вслух от начала до конца. К своему двухлетию Джозеф читает по 10 минут подряд, считает до 100, знает счёт на пяти языках и проявляет интерес к сложным темам, включая азбуку Морзе, греческий алфавит и таблицу Менделеева.