Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

Беспилотники, совершающие налет на Подмосковье, вылетают с территории Украины, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Однозначно, все эти беспилотники вылетают с территории Украины», — сказал он.
Кондратьев отметил, что точки старта БПЛА находятся в приграничных районах, но на удалении от линии боевого соприкоснования, чтобы их нельзя было сбить ракетными комплексами.
При этом эксперт добавил, что существует гипотеза, что дроны могут вылетать с территории РФ, заблаговременно прибыв на точку старта с Украины.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что с вечера 27 мая по утро 28 мая над регионами РФ сбили 296 дронов, из них 42 — над Подмосковьем.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после отражения атаки поврежедния получили три дома в селе Троицкое под Чеховом. Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА в Зеленограде.
С вечера 28 мая система ПВО обезвредила 48 украинских БПЛА, три из них сбиты над Московской областью.