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Эксперт Кондратьев рассказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

В Подмосковье сбили 42 беспилотника в ночь на 28 мая.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники, совершающие налет на Подмосковье, вылетают с территории Украины, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Однозначно, все эти беспилотники вылетают с территории Украины», — сказал он.

Кондратьев отметил, что точки старта БПЛА находятся в приграничных районах, но на удалении от линии боевого соприкоснования, чтобы их нельзя было сбить ракетными комплексами.

При этом эксперт добавил, что существует гипотеза, что дроны могут вылетать с территории РФ, заблаговременно прибыв на точку старта с Украины.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что с вечера 27 мая по утро 28 мая над регионами РФ сбили 296 дронов, из них 42 — над Подмосковьем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после отражения атаки поврежедния получили три дома в селе Троицкое под Чеховом. Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки БПЛА в Зеленограде.

С вечера 28 мая система ПВО обезвредила 48 украинских БПЛА, три из них сбиты над Московской областью.