В Башкирии стартовала операция «Внимание, переезд».

Как пояснили в пресс-службе ГАИ РБ, водителям напомнят о ПДД при проезде через железнодорожные переезды и об ответственности за нарушения. Также сотрудники ГАИ обследуют переезды на предмет наличия недостатков улично-дорожной сети.