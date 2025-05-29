В Башкирии стартовала операция «Внимание, переезд».

Профилактическое мероприятие «Внимание, переезд» стартовало в Башкирии. Мероприятие направлено на привлечение внимания граждан к безопасности около железнодорожных переездов, ведь зачастую дорожные аварии на путях заканчиваются летальным исходом.
Как пояснили в пресс-службе ГАИ РБ, водителям напомнят о ПДД при проезде через железнодорожные переезды и об ответственности за нарушения. Также сотрудники ГАИ обследуют переезды на предмет наличия недостатков улично-дорожной сети.
Водителям следует помнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. Мероприятие продлиться до 30 мая.