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В Башкирии стартовала операция «Внимание, переезд»

В Башкирии стартовала операция «Внимание, переезд».

Источник: Башинформ

Профилактическое мероприятие «Внимание, переезд» стартовало в Башкирии. Мероприятие направлено на привлечение внимания граждан к безопасности около железнодорожных переездов, ведь зачастую дорожные аварии на путях заканчиваются летальным исходом.

Как пояснили в пресс-службе ГАИ РБ, водителям напомнят о ПДД при проезде через железнодорожные переезды и об ответственности за нарушения. Также сотрудники ГАИ обследуют переезды на предмет наличия недостатков улично-дорожной сети.

Водителям следует помнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. Мероприятие продлиться до 30 мая.