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Игрок самарских «Крыльев» И. Дмитриев стал 2-м по скорости в последнем туре РПЛ

Представители Премьер-лиги рассказали, кто бегал на поле быстрее остальных в решающих матчах.

Представители Премьер-лиги рассказали, кто бегал на поле быстрее остальных в решающих матчах.

В последнем 30-м туре чемпионата «зелено-бело-синие» встречались с «Факелом» в Воронеже. Сыграли вничью — 1:1 (12+). У волжан отличился защитник Доминик Ороз. Забил пяткой.

Также полузащитник самарцев Игорь Дмитриев разогнался в этом матче до 35,01 километра в час. Второй показатель в лиге. Быстрее был только Кирилл Глебов из ЦСКА (35,22 километра в час).

На днях экс-губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров призвал оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера «КС».

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