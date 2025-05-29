Студентка ДВФУ изучает влияние искусственных материалов на морскую среду

Исследование со сложным названием «Оценка роли морского микропластика в переносе интродуцированных микроорганизмов на побережье Японского моря с помощью метагеномных методов» направлено на поиск бактерий на пластике диаметром до пяти миллиметров. Во время перемещения фрагментов искусственного материала в воде на них налипают различные микроорганизмы, которые продолжают мигрировать по миру. Появившись в другом месте, бактерии могут оказаться видами, которых раньше не было в этом месте, и представлять угрозу для местной фауны.