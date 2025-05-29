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Студентка ДВФУ изучает влияние искусственных материалов на морскую среду

Проект студентки второго курса магистратуры ДВФУ Софии Хокканен по изучению бактерий, которые переносит микропластик, победил в конкурсе «Хеликон Наука».

Источник: ДВФУ

Исследование со сложным названием «Оценка роли морского микропластика в переносе интродуцированных микроорганизмов на побережье Японского моря с помощью метагеномных методов» направлено на поиск бактерий на пластике диаметром до пяти миллиметров. Во время перемещения фрагментов искусственного материала в воде на них налипают различные микроорганизмы, которые продолжают мигрировать по миру. Появившись в другом месте, бактерии могут оказаться видами, которых раньше не было в этом месте, и представлять угрозу для местной фауны.

Первый грант — на очистку одного из пляжей Приморского края и изучение крупного пластикового мусора — София и ее коллеги получили и реализовали летом 2024 года. Для конкурса «Хеликон Наука» студентка выбирала между изучением нефти и микропластика.

— Когда защищала проект, волновалась, естественно. Ведь понимаешь, что на кону грант, а твою идею оценивают не преподаватели, а «лидеры науки», которые много чего знают и понимают, — поделилась София впечатлениями о защите.

Проект выиграл, и студентка получила 600 тысяч рублей. На эти деньги в лабораторию закажут реактивы и оборудование для проведения опытов. В ходе исследования София и ученые Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН будут собирать песок с микропластиком, оценивать количество микроорганизмов и сравнивать образцы микробиома между собой.

Срок реализации проекта — январь 2026 года, но основные исследования придутся на лето — сезон, когда можно собрать материал с пляжей.