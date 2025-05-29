Почему магнитная буря 30 мая 2025 заставит даже здоровых людей взяться за голову: прогноз

Соблюдайте режим дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Полноценный сон (не менее 7−8 часов) поможет организму лучше справиться со стрессом. Ограничьте физические нагрузки. В дни магнитных бурь следует отказаться от интенсивных тренировок в пользу легкой физической активности — неспешных прогулок на свежем воздухе. Скорректируйте питание. Отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Ограничьте потребление соли, жирной и тяжелой пищи, откажитесь от алкоголя. Увеличьте потребление жидкости. Пейте больше чистой негазированной воды, травяных чаев, свежевыжатых соков. Избегайте стрессовых ситуаций. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте конфликтов и эмоциональных перегрузок. Будьте внимательны за рулем. В дни магнитных бурь увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий из-за снижения концентрации внимания и замедления реакции. Примите профилактические меры. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее проконсультироваться с врачом о возможной корректировке принимаемых препаратов. Контролируйте артериальное давление. Измеряйте давление несколько раз в день и при необходимости принимайте назначенные врачом препараты. Уделите время релаксации. Медитация, дыхательные упражнения, спокойная музыка помогут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Ограничьте время использования гаджетов. Электронные устройства могут усиливать негативное влияние магнитных бурь на организм.