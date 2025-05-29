Почему магнитная буря 30 мая 2025 заставит даже здоровых людей взяться за голову: прогноз

Прогноз магнитной бури 30 мая 2025.
На этой неделе жителей России ожидает серьезное испытание — умеренная геомагнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, вероятность магнитной бури 30 мая 2025 года составляет 51%. Метеозависимым людям рекомендуется заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия -подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в конце мая 2025.
Повышенная геомагнитная активность наблюдается на протяжении всей недели. Начало этому положила мощная вспышка на Солнце, произошедшая в ночь на 25 мая. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии оценили ее уровень как X1.1 — это высший класс солнечных вспышек, хотя и не максимальной мощности (максимум считается X9).
Примечательно, что эта вспышка была не единственной. В одной и той же активной области на Солнце за последние дни произошла целая серия вспышек меньшей мощности — класса М (средние). Последняя зафиксированная вспышка случилась вчера, 28 мая, в 20:14 по московскому времени и имела уровень C1.4, что классифицируется как обычная вспышка.
На текущий момент, 29 мая, новых солнечных вспышек не зарегистрировано, однако специалисты отмечают, что возможны геомагнитные возмущения с индексом Kp = 4.67. Это указывает на нестабильность магнитосферы Земли, вызванную недавней солнечной активностью.
Прогноз магнитной бури 30 мая 2025.
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По данным Лаборатории солнечной астрономии 30 мая 2025 года ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов по шкале Kp. Вероятность магнитной бури составляет 51%, вероятность геомагнитных возмущений — 35%, и лишь с вероятностью 14% магнитосфера останется спокойной.
Умеренная геомагнитная буря начнется в ночь с 29 на 30 мая и будет сохранять свою интенсивность на протяжении всего дня. Согласно почасовому прогнозу, максимальная активность будет наблюдаться в течение всего дня 30 мая, с индексом Kp = 5 в каждом трехчасовом промежутке (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 час).
Прогнозное значение индекса Ap (характеризует среднесуточную геомагнитную активность) на 30 мая составляет 10, а индекса F10.7 (характеризует солнечную активность) — 130, что указывает на повышенный уровень солнечной радиации.
Особенно настораживает продолжительность предстоящего геомагнитного шторма. По прогнозам, умеренная буря силой пять баллов сохранится не только 30 мая, но и 31 мая, а также 1 июня. Только со 2 июня ожидается некоторое снижение интенсивности до 4 баллов (малая геомагнитная буря), а к 3 июня — до 3 баллов (слабая геомагнитная буря).
Что такое магнитные бури.
Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда корональные выбросы массы или быстрые потоки солнечного ветра достигают магнитосферы нашей планеты. Интенсивность геомагнитных бурь измеряется по шкале Kp от 1 до 9, где:
1−2 балла — отсутствие заметных возмущений3 балла — слабая геомагнитная буря4 балла — малая геомагнитная буря5 баллов — умеренная геомагнитная буря6 баллов — сильная геомагнитная буря7 баллов — жесткий геомагнитный шторм8−9 баллов — экстремальный шторм.
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Ожидаемая 30 мая буря в 5 баллов относится к категории умеренных. При такой интенсивности метеозависимые люди могут испытывать различные симптомы: головные боли, бессонницу, повышенную раздражительность, рассеянность и упадок сил.
Наиболее уязвимыми к воздействию магнитных бурь являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Также маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.
Интересно, что реакция на магнитные бури индивидуальна. Одни люди плохо чувствуют себя за 2−3 дня до начала бури, другие — непосредственно во время нее, а третьи — через 1−2 дня после бури.
Как снизить влияние магнитных бурь.
В дни геомагнитных возмущений специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил, которые помогут минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм:
Соблюдайте режим дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Полноценный сон (не менее 7−8 часов) поможет организму лучше справиться со стрессом. Ограничьте физические нагрузки. В дни магнитных бурь следует отказаться от интенсивных тренировок в пользу легкой физической активности — неспешных прогулок на свежем воздухе. Скорректируйте питание. Отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Ограничьте потребление соли, жирной и тяжелой пищи, откажитесь от алкоголя. Увеличьте потребление жидкости. Пейте больше чистой негазированной воды, травяных чаев, свежевыжатых соков. Избегайте стрессовых ситуаций. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте конфликтов и эмоциональных перегрузок. Будьте внимательны за рулем. В дни магнитных бурь увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий из-за снижения концентрации внимания и замедления реакции. Примите профилактические меры. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее проконсультироваться с врачом о возможной корректировке принимаемых препаратов. Контролируйте артериальное давление. Измеряйте давление несколько раз в день и при необходимости принимайте назначенные врачом препараты. Уделите время релаксации. Медитация, дыхательные упражнения, спокойная музыка помогут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Ограничьте время использования гаджетов. Электронные устройства могут усиливать негативное влияние магнитных бурь на организм.