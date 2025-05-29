На Землю обрушилась мощная магнитная буря

При магнитной буре уровня G3 могут возникнуть проблемы с энергетическими системами, включая ложные срабатывания в защитных системах и «закипание» масляных трансформаторов. Также возможны сбои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах могут появиться полярные сияния, пишет ТАСС.