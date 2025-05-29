На Землю обрушилась мощная магнитная буря

На Земле зафиксирована магнитная буря уровня G3. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил Институт прикладной геофизики.
Уровень G3 указывает на сильную магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 соответствует «слабой» буре, а G5 — «экстремально сильной».
При магнитной буре уровня G3 могут возникнуть проблемы с энергетическими системами, включая ложные срабатывания в защитных системах и «закипание» масляных трансформаторов. Также возможны сбои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах могут появиться полярные сияния, пишет ТАСС.
Причем в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН еще за день до этого предупреждали о грядущей магнитной буре.
25 мая на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса. При этом в Москве установилась аномальная жара, которая, по прогнозам специалистов, продержится в столичном регионе практически всю неделю. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как пережить этот период без вреда для здоровья.
Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров также предупредил, что в 2025 году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь.