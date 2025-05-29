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Тело мужчины обнаружили на берегу реки в Ростовской области

На берегу реки в Донецке нашли тело 55-летнего местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке на берегу реки Большая Каменка произошла трагедия. В районе улицы Советской Армии дружина казаков обнаружила тело 55-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работали правоохранительные органы и следственно-оперативная группа.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, точные причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Жителей Ростовской области спасатели просят быть внимательнее на водоемах и не забывать о правилах безопасности.

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