Тело мужчины обнаружили на берегу реки в Ростовской области

В Донецке на берегу реки Большая Каменка произошла трагедия. В районе улицы Советской Армии дружина казаков обнаружила тело 55-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работали правоохранительные органы и следственно-оперативная группа.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, точные причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Жителей Ростовской области спасатели просят быть внимательнее на водоемах и не забывать о правилах безопасности.
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