Стало известно, где поставят памятник Дарье Дугиной

Памятник будет установлен в непосредственной близости от места, где Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. По информации ФСБ, за организацией убийства стояли украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем была названа гражданка Украины Наталья Вовк.