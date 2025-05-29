Стало известно, где поставят памятник Дарье Дугиной

Работа над памятником практически завершена.
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет установлен недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщил скульптор Дмитрий Александров.
«Открытие планируется 20 августа, а установка раньше, где-то в середине июля», — рассказал Александров РИА Новости. Работа над памятником практически завершена — на данный момент остались лишь технические детали.
Памятник будет установлен в непосредственной близости от места, где Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. По информации ФСБ, за организацией убийства стояли украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем была названа гражданка Украины Наталья Вовк.