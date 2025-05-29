Синоптик Леус: 29 мая может стать самым тёплым днём с начала года в Москве

Четверг, 29 мая, может стать самым тёплым днём с начала 2025 года в Москве, в столице ожидается сухая, преимущественно солнечная и аномально жаркая погода. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.