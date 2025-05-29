Синоптик Леус: 29 мая может стать самым тёплым днём с начала года в Москве

Четверг, 29 мая, может стать самым тёплым днём с начала 2025 года в Москве, в столице ожидается сухая, преимущественно солнечная и аномально жаркая погода. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Температура воздуха +27… +29 градусов, по области +25… +30 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, в середине дня с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 мм рт. ст., что около нормы», — рассказал синоптик.
В пятницу, 30 мая, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. На западе Московской области дожди пройдут с грозами. Ночью столбики термометров покажут +15… +17 градусов, днём воздух прогреется до +27… +29 градусов.
Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве в начале июня.