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Синоптик Леус: 29 мая может стать самым тёплым днём с начала года в Москве

В Московской области ожидается жаркая погода с температурой в +30 градусов.

Источник: Аргументы и факты

Четверг, 29 мая, может стать самым тёплым днём с начала 2025 года в Москве, в столице ожидается сухая, преимущественно солнечная и аномально жаркая погода. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха +27… +29 градусов, по области +25… +30 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, в середине дня с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 мм рт. ст., что около нормы», — рассказал синоптик.

В пятницу, 30 мая, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. На западе Московской области дожди пройдут с грозами. Ночью столбики термометров покажут +15… +17 градусов, днём воздух прогреется до +27… +29 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве в начале июня.