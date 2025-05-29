Беларусь готова провести сразу два чемпионата мира по футболу

В Беларуси могут провести чемпионаты мира по футболу. О возможности организовать на территории республики два чемпионата мира Белорусская федерация футбола уведомила FIFA, сообщает пресс-служба организации.
В частности, основываясь на официальном запросе Международной федерации футбола (ФИФА) Белорусская федерация направила уведомление о намерении организовать в стране чемпионаты мира.
Белорусская сторона заинтересована провести молодежные футбольные чемпионаты: для игроков в возрасте до 20 лет в 2027/2029/2031 годах. И также Беларусь хочет принять чемпионат мира (U-20) среди женщин в 2028/2030 годах.
Ближайший турнир должен состояться через два года, однако решение о выборе страны-хозяйки мундиаля еще принимается.
А вот белоруска Арина Соболенко спасла матч на «Ролан Гаррос» и вышла в третий круг.
Кстати, синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».