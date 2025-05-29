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Бобровский помог «Флориде» добиться исторического достижения в Кубке Стэнли

Пятый матч финальной серии в Восточной конференции НХЛ завершился победой «Флориды Пантерз», ворота которой защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

Пятый матч финальной серии в Восточной конференции НХЛ завершился победой «Флориды Пантерз», ворота которой защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Его команда одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 5:3.

Общий счет серии стал 4:1 в пользу дружины Бобровского. «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд. Она стала вторым клубом, которому эту удавалось сделать в 21 веке. Первыми исторического результата достиг клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Первый период был за «Каролиной». Они открыли счет на 5-й минуте, а затем на 19-й удвоили свое преимущество. Однако во втором периоде команда посыпалась. «Флорида» Всего за одну минуту (28-я) смогла сравнять счет, а затем увеличила разрыв на 32-й минуте.

Третий период начался с ничейного результата, когда игрок «Каролины» Сен Джавис в третий раз поразил ворота Бобровского на 49-й минуте. Но «Пантерз» усилиями Картера Верхага и Сэма Беннета смогли довести матч до победы. Соперником «Флориды» в финале Кубка Стэнли станет победитель матча «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз».

Ранее «МК» писал, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский попал в шорт-лист претендентов на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.