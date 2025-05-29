Бобровский помог «Флориде» добиться исторического достижения в Кубке Стэнли

Первый период был за «Каролиной». Они открыли счет на 5-й минуте, а затем на 19-й удвоили свое преимущество. Однако во втором периоде команда посыпалась. «Флорида» Всего за одну минуту (28-я) смогла сравнять счет, а затем увеличила разрыв на 32-й минуте.