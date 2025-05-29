Стало известно, кого не пригласили на тайную свадьбу Насти Ивлеевой: свекровь плачет в кулак

Свекровь блогера Насти Ивлеевой, мать Филиппа Бегака Дарья Семенова не был приглашена на свадьбу сына. Об этом она рассказала в беседе с Super.
По ее словам, о прошедшей свадьбе мать жениха не знала. Она добавила, что свадьба уже давно прошла, а о «повторной» сын бы ей сказал.
«Может, будет повторная [свадьба], не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне. Я надеюсь, что так должно было быть. Ну, я думаю, что брак будет более продолжительный, нежели первый», — сказала Дарья Семенова.
Для Филиппа Бегака брак с Ивлеевой стал третьим, а для самой Насти союз является вторым по счету.
Напомним, вечером 28 мая стало известно, что Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу спустя полгода после тайной росписи где-то в Мурманской области. Влюбленные устроили торжество в дворянском стиле.