Стало известно, кого не пригласили на тайную свадьбу Насти Ивлеевой: свекровь плачет в кулак

«Может, будет повторная [свадьба], не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне. Я надеюсь, что так должно было быть. Ну, я думаю, что брак будет более продолжительный, нежели первый», — сказала Дарья Семенова.