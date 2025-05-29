Дальневосточники скупают подержанные автомобили из Азии

Интерес дальневосточников к азиатским автомобилям с пробегом вырос весной текущего года. Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России отмечают, что импорт подержанных автомобилей из стран Азии в марте-апреле вырос более чем на треть по сравнению с ноябрем 2024 года — февралём 2025 года. При этом импорт уже достиг значений, которые фиксировались до увеличения утильсбора в октябре минувшего года.
Новые машины покупают не столь активно, пишет «Прайм». Хотя и отмечался рост к первым зимним месяцам 2025 года, продажи новых автомобилей остались на четверть ниже, нежели в четвёртом квартале прошлого года.
В марте число заказов на поставку иномарок с пробегом выросло в 1,5 раза по отношению к февралю, а на их транспортировку внутри страны — в два раза.
Причиной всплеска интереса россиян к автомобилям с пробегом называют укрепление рубля и стоимость подержанных автомобилей — по сравнению с новыми машинами она ниже.