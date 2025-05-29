Шнайдер всухую уступила украинке Ястремской во 2-м круге Ролан Гаррос 28 мая

Россиянка и украинка встретились в среду вечером. Диана Шнайдер уступила в двух сетах с одинаковым счетом 5:7. Игра шла примерно час и 50 минут. Следующей оппоненткой Ястремской будет еще одна наша спортсменка Людмила Самсонова.