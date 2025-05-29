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Шнайдер всухую уступила украинке Ястремской во 2-м круге Ролан Гаррос 28 мая

Теннисистка из Самарской области проиграла сопернице со счетом 0:2 и закончила выступление в одиночном разряде престижного турнира в Париже (12+).

Теннисистка из Самарской области проиграла сопернице со счетом 0:2 и закончила выступление в одиночном разряде престижного турнира в Париже (12+).

Россиянка и украинка встретились в среду вечером. Диана Шнайдер уступила в двух сетах с одинаковым счетом 5:7. Игра шла примерно час и 50 минут. Следующей оппоненткой Ястремской будет еще одна наша спортсменка Людмила Самсонова.

Ранее Шнайдер разобралась в первом круге Ролан Гаррос с Анастасией Соболевой. На все ушло две партии — 7:6 и 6:2 соответственно (12+).

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