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Волжскую набережную перекроют из-за забега

Ограничения будут действовать 31 мая.

Источник: Нижегородская правда

Несколько улиц в районе стадиона «Нижний Новгород» перекроют из-за спортивного забега. Ограничения будут действовать 31 мая с 00.05 до 16.00, сообщает ЦОДД.

В этот день будут перекрыты следующие улицы:

  • Волжская набережная (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской);
  • ул. Совнаркомовская (от Волжской набережной до ул. Стрелка);
  • ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).

Кроме того, в зоне проведения забега нельзя будет парковать машины, поэтому водителей просят заранее убрать свои автомобили.

Редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде.