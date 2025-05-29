Волжскую набережную перекроют из-за забега

Несколько улиц в районе стадиона «Нижний Новгород» перекроют из-за спортивного забега. Ограничения будут действовать 31 мая с 00.05 до 16.00, сообщает ЦОДД.
В этот день будут перекрыты следующие улицы:
- Волжская набережная (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской);
- ул. Совнаркомовская (от Волжской набережной до ул. Стрелка);
- ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).
Кроме того, в зоне проведения забега нельзя будет парковать машины, поэтому водителей просят заранее убрать свои автомобили.
Редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде.