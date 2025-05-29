В Перми с тренера взыскали компенсацию за травму ребенка на тренировке

Мать школьника обратилась в суд. Она указала, что ее сын месяц находился на больничном, но и по его истечении вынужден был носить корсет с целью прохождения полного комплекса программы реабилитации. Все это лишило его возможности вести привычный образ жизни, заниматься любимыми видами спорта. Кроме того, из-за переживаний за жизнь и здоровье ребенка сильный стресс испытала сама истица. В связи с этим женщина просила взыскать с тренера в их пользу компенсации морального вреда. Ответчик с данными требованиями был не согласен, утверждал, что прежде, чем покинуть зал, запретил детям выполнять какие-либо упражнения. Но суд счел его вину доказанной. Оставив детей во время занятий без присмотра, тренер не смог обеспечить их безопасность. Более того, в ходе судебного процесса было установлено, что на момент происшествия молодой человек не имел соответствующего образования. Диплом о профессиональной переподготовке и присвоении квалификации инструктора детского фитнеса он получил несколько месяцев спустя.