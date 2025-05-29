В Перми с тренера взыскали компенсацию за травму ребенка на тренировке

Во время тренировки по воркауту 13-летний пермяк сорвался с турника и упал на спортивный мат. Тренер в это время отошел в соседнее помещение для общения с другим ребенком. После падения у мальчика были затруднения при дыхании, но боли он не чувствовал, самостоятельно поднялся, от вызова скорой помощи отказался.
О происшествии было сообщено его родителям, которые забрали его с тренировки и отвезли в больницу. В результате обследования у ребенка были диагностированы перелом и травмы грудных позвонков. Данные повреждения квалифицировались как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
Мать школьника обратилась в суд. Она указала, что ее сын месяц находился на больничном, но и по его истечении вынужден был носить корсет с целью прохождения полного комплекса программы реабилитации. Все это лишило его возможности вести привычный образ жизни, заниматься любимыми видами спорта. Кроме того, из-за переживаний за жизнь и здоровье ребенка сильный стресс испытала сама истица. В связи с этим женщина просила взыскать с тренера в их пользу компенсации морального вреда. Ответчик с данными требованиями был не согласен, утверждал, что прежде, чем покинуть зал, запретил детям выполнять какие-либо упражнения. Но суд счел его вину доказанной. Оставив детей во время занятий без присмотра, тренер не смог обеспечить их безопасность. Более того, в ходе судебного процесса было установлено, что на момент происшествия молодой человек не имел соответствующего образования. Диплом о профессиональной переподготовке и присвоении квалификации инструктора детского фитнеса он получил несколько месяцев спустя.
В отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании с 23-летнего тренера 300 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего и 75 тысяч — в пользу его матери. В эти суммы, помимо компенсаций морального вреда, вошли штрафы за нарушение Закона о защите прав потребителей.
Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение мер принудительного взыскания. Во избежание ареста счетов и имущества мужчина своевременно исполнил свои финансовые обязательства.