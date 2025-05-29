В Иркутской области за сутки потушили пять лесных пожаров

— К утру 29 мая три крупных пожара в Жигаловском, Казачинско-Ленском и Качугском районах все еще не потушены полностью. Огонь, который удалось «взять в кольцо», ранее охватил 880 гектаров. На месте работают 78 пожарных и восемь единиц техники, чтобы не дать пламени распространиться дальше, — сообщает пресс-служба правительства.