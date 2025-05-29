В Иркутской области за сутки потушили пять лесных пожаров

За последние сутки пожарным удалось справиться с пятью пожарами в лесах Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, огонь бушевал на территории более 300 гектаров в Казачинско-Ленском, Качугском, Киренском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах. На борьбу с пламенем выходили 129 специалистов лесопожарных служб, которые использовали бульдозер и спецтехнику для тушения.
— К утру 29 мая три крупных пожара в Жигаловском, Казачинско-Ленском и Качугском районах все еще не потушены полностью. Огонь, который удалось «взять в кольцо», ранее охватил 880 гектаров. На месте работают 78 пожарных и восемь единиц техники, чтобы не дать пламени распространиться дальше, — сообщает пресс-служба правительства.
Сейчас в регионе 69 групп в составе 161 инспектора следят за лесными массивами, чтобы вовремя обнаружить новые очаги и предотвратить катастрофу. Важно! Жителей призывают быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при резне в Байкальске подростки.