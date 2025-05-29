В Хабаровском крае пожар возле посёлка Этыркэн разгорелся с новой силой

В Хабаровском крае у посёлка Этыркэн лесной пожар длился уже несколько дней, и казалось, ситуация стабилизировалась — огонь отступал, и спасатели добились локализации очагов. Но вот свежие данные из телеграм-канала Amur Mash: стихия ожила с новой силой.
Накануне огонь подобрался вплотную к посёлку — уничтожил дачи с хозяйственными постройками. Прошлая ночь выдалась тяжёлой: с пламенем боролись сразу два пожарных поезда, вертолёт и около ста человек. Сейчас дым снова застилает улицы, из окон видны клубы, а по другую сторону рельсов, в пяти километрах от жилых домов, продолжают гореть деревья.
Общая площадь пожара достигает 1309 гектаров, из них 409 — лесная зона, остальное — сухая трава и кустарник, которые огонь пожирает с неумолимой жадностью.
Жители насторожены и готовы помогать — лопаты, вёдра, вода наготове, а спасатели не опускают рук и продолжают борьбу с пламенем, не позволяя огню приблизиться к домам.
Ситуация остаётся сложной.