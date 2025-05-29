В Хабаровском крае пожар возле посёлка Этыркэн разгорелся с новой силой

Накануне огонь подобрался вплотную к посёлку — уничтожил дачи с хозяйственными постройками. Прошлая ночь выдалась тяжёлой: с пламенем боролись сразу два пожарных поезда, вертолёт и около ста человек. Сейчас дым снова застилает улицы, из окон видны клубы, а по другую сторону рельсов, в пяти километрах от жилых домов, продолжают гореть деревья.