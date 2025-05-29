Девочка свалилась в ледяную воду и увидела Бога и врата рая

Жительница Соединённых Штатов Америки поделилась воспоминаниями о падении в ледяную воду в детстве, тридцатиминутном пребывании без сознания и видении райских врат. Об этом информирует Daily Mail.
Инцидент произошёл с Лизой Блисс из Нью-Йорка, когда ей исполнилось 10 лет. Девочка находилась на отдыхе в загородном доме бабушки и дедушки, поскользнулась у реки и свалилась в воду.
Как впоследствии сообщили родственники, она пробыла в ледяной воде без сознания приблизительно полчаса. Блисс утверждает, что после потери сознания очутилась на живописной поляне, озарённой ослепительным сиянием и покрытой необыкновенными цветами. Затем её взгляд привлекла тропа, обладавшая, по её словам, «магнетической притягательностью».
Блисс последовала по тропинке и вскоре узрела величественные врата.
«В детстве я подумала: “Это должно быть жемчужные врата, о которых я слышала от родных и в церкви”», — рассказала американка. Она добавила, что у врат различила одинокую фигуру и осознала, что это был Бог.
Блисс упомянула, что вдоль дороги к вратам стояли вереницы людей в белых одеяниях, однако их лиц она рассмотреть не смогла. Затем она ощутила необходимость поспешить, пока врата не закрылись. Женщина побежала, но некая сила потащила её вспять.
Блисс пришла в себя на прибрежных камнях. Как выяснилось, из воды её вытащил двоюродный брат. Девочке оказали первую помощь и перенесли в дом бабушки с дедушкой.
«Я сразу поняла, что вернулась в свое тело, и это было ужасно… совершенно ужасно. Тело казалось мне в 10 раз тяжелее, чем было, а мир стал невероятно тусклым, хотя это был полдень солнечного дня», поделилась воспоминаниями женщина.
Она описала, что после возвращения в сознание «пережила глубочайшую депрессию в своей жизни». Родные Блисс полагают, что её спасла экстремально низкая температура речной воды. Благодаря этому мозг избежал повреждений после длительного кислородного голодания. Блисс рассказала, что последующие трое суток провела в состоянии сна, граничившего с комой. Затем её состояние стало улучшаться, и она полностью выздоровела.
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