Девочка свалилась в ледяную воду и увидела Бога и врата рая

Она описала, что после возвращения в сознание «пережила глубочайшую депрессию в своей жизни». Родные Блисс полагают, что её спасла экстремально низкая температура речной воды. Благодаря этому мозг избежал повреждений после длительного кислородного голодания. Блисс рассказала, что последующие трое суток провела в состоянии сна, граничившего с комой. Затем её состояние стало улучшаться, и она полностью выздоровела.